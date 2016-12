Firenze, 50mila al Franchi per il Papa "Lavoriamo per un mondo migliore"

Prosegue la visita in Toscana di Papa Francesco. Dopo Prato, il Pontefice ha raggiunto Firenze. "Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare", ha detto per poi aggiungere, parlando della Chiesa: "Non dobbiamo essere ossessionati dal potere". Dopo il pranzo con i poveri alla Caritas, Francesco ha raggiunto lo stadio "Franchi" per celebrare la messa davanti a 50mila persone. Al termine è ripartito in elicottero.