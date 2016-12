Il meningococco che ha colpito la 19enne ricoverata a Firenze all'ospedale di Careggi è di tipo C. E' stato stabilito dalla tipizzazione del ceppo condotta dai sanitari fiorentini. Quello della ragazza sarebbe quindi il 18esimo caso di meningite C sui 23 verificatisi in Toscana dall'inizio dell'anno. Le condizioni della ragazza, che non era vaccinata, sono stabili: resta ricoverata reparto di terapia intensiva e rianimazione.