Fiamme sul litorale,evacuato camping nel Grossetano: turisti in fuga

Non solo squadre di pompieri ed elicotteri antincendio in azione, che sono diventati tre: ma anche lo scavo, in piena emergenza, di una trincea tra il campeggio minacciato dall'incendio di una pineta e la linea del fuoco che avanza. In azione c'è un escavatore che sta realizzando un fossato sul lato del perimetro del camping più esposto alle fiamme.



Con l'ordine di evacuazione sono state fatte uscire dal campeggio circa 800 persone. L'indicazione è di rimanere a distanza finché non saranno ripristinate adeguate condizioni di sicurezza. La situazione viene tenuta sotto controllo dalle autorità.