Fiamme in una scuola a Empoli: evacuati mille studenti

Il prefabbricato dove è scoppiato l'incendio è stato costruito nel settembre 2008 per far fronte alla carenza di aule. Lunedì le lezioni potrebbero riprendere regolarmente per tutti i ragazzi.



I danni, spiega il dirigente scolastico Daniela Mancini, hanno interessato tutto l'edificio. L'evacuazione degli altri studenti, aggiunge la preside, è "stata suggerita dai vigili del fuoco in quanto il vento avrebbe potuto propagare i fumi anche negli edifici adiacenti".



"Ci impegneremo a far rientrare tutti in classe entro lunedì 18 maggio - dichiara Mancini - ma sia il nostro istituto che gli altri empolesi non hanno a disposizione spazi per compensare l'inagibilità delle aule del prefabbricato".