Fiamme in un appartamento a Pistoia, grave una donna

Una donna è rimasta ferita gravemente nell'incendio di un'abitazione a Pistoia. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, l'incendio si è sviluppato in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Gora e Barbatole. Il 118, intervenuto sul posto, ha trasportato una donna in "codice rosso" al pronto soccorso di Pistoia.