Ferrara, incidente mortale sull'A13

Incidente mortale lungo l'A13, all'altezza del km 38, in direzione Bologna. A Ferrara Sud un'auto ha urtato un mezzo pesante all'inizio di una serie di accodamenti. Gli incolonnamenti erano dovuti all'uscita obbligatoria per la chiusura del tratto autostradale tra Ferrara Sud e Altedo in seguito a un maxi tamponamento verificatosi in mattinata a causa delle nebbia. Il conducente della vettura è deceduto.