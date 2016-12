Eterologa, a Firenze il primo intervento in un ospedale pubblico

13:38 - Primo intervento di fecondazione eterologa in Italia, in una struttura pubblica. E' avvenuto all'ospedale di Careggi di Firenze, con gameti maschili acquisiti in una banca del seme europea. "E' un trattamento che dura pochissimo e non cruento, praticato in day hospital", ha spiegato la direttrice sanitaria Maria Teresa Mechi.

Nei prossimi giorni, ha annunciato la Mechi, sarà eseguito un nuovo trattamento su una seconda coppia con gameti di un diverso donatore. Il donatore per l'intervento appena effettuato, hanno spiegato all'ospedale, ha caratteristiche fenotipiche compatibili con quelle della coppia che, dall'inizio delle attività nell'ospedale fiorentino, ha già completato il percorso clinico per sottoporsi al trattamento.



Il seme utilizzato è stato acquisito, in quantità limitata e comunque necessaria a garantire al massimo 3-4 trattamenti, da un istituto europeo, una banca del seme, accreditato e autorizzato. In questa fase sono state corrisposte le sole spese di trasporto.



"Qui a Careggi - ha detto ancora il direttore sanitario - era già presente un centro dedicato per la fecondazione omologa. I nostri professionisti compongono un team multidisciplinare e hanno collaborato alla costituzione delle linee guida a livello nazionale. E' stato possibile avviare questo percorso proprio perché avevamo qui competenze adeguate. Negli ultimi mesi è stato definito il quadro, rispetto a questioni come il consenso informato e gli aspetti giuridici".