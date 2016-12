Escursionisti bloccati su Apuane

Due escursionisti sono rimasti bloccati in parete sul Monte Pania in Alta Versilia. Si troverebbero sul Pizzo delle Saette, nel comune di Stazzema (Lucca). Sono stati gli stessi escursionisti a dare l'allarme. Sono state inviate sul posto due squadre ed è stato allertato anche un elicottero del 118: le operazioni di recupero però, visto il calare della sera e le condizioni meteo in peggioramento, non si presentano semplici.