Escursionista muore su Alpi Apuane

Una escursionista di 57 anni è morta per le ferite riportate cadendo in un canalone sulle Alpi Apuane. La donna che era insieme ad altri due escursionisti sarebbe scivolata facendo un volo di circa 200metri. Sono stati i suoi compagni, un uomo di Prato e una donna di Firenze, a dare l'allarme. Non è stato possibile il recupero, anche per l'arrivo dell'oscurità, del corpo dell'escursionista morta.