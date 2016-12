Empoli, in ospedale giochi d'azzardo nelle tv dei pazienti: è polemica

15:52 - Diventare dipendenti dal gioco d'azzardo dopo una degenza in ospedale: è il rischio che denunciano i pazienti del San Giuseppe di Empoli. Nei televisori messi a disposizione degli ammalati, infatti, ci sono simulazioni di slot machine e poker. Anche se non si usano soldi veri ma crediti virtuali, le proteste sono state molte e così, nei prossimi mesi, questi giochi saranno rimossi per dare spazio a passatempi più innocui come la briscola e il solitario.

In realtà, come spiega Il Tirreno, l'abbonamento alla televisione è a pagamento ma, una volta acquistato il pacchetto desiderato, tra le varie opzioni (oltre ai canali tradizionali) c'è anche quello dei giochi d'azzardo, slot machine e poker appunto.



La slot riproduce fedelmente quella che si può trovare comunemente in un bar. Nel poker, un vero e proprio Texas Hold'em, lo sfondo simula il tavolo verde e si può decidere quanto puntare, in base alla propria attitudine col rischio.



"Siamo al corrente della presenza di questi giochi - spiega l'azienda sanitaria locale - che non sono certo adatto ad un luogo come l'ospedale. Per questo motivo ci siamo già attivati per eliminare questo tipo di simulazioni di giochi d'azzardo dalle tv a disposizione dei pazienti".