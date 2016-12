Empoli, brucia vetreria: allarme nube tossica rientrato

Un incendio ha devastato uno dei magazzini dove vengono stoccati i prodotti finiti della Zignago Vetro di Empoli (Firenze). L'incendio ha distrutto una ingente quantità di bancali e molta plastica da imballaggio. Il fumo che si è sprigionato, denso e acre, ha provocato non pochi problemi. Così, in via precauzionale la Asl aveva invitato la popolazione "a restare nelle proprie abitazioni chiudendo porte e finestre". Poi, dopo due ore di paura, l'allarme è gradualmente rientrato.