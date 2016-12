Due scosse di terremoto vicino a Firenze, allerta tra la popolazione

Numerose le telefonate di cittadini spaventati sono arrivate sia ai vigili del fuoco sia alla polizia municipale. Verifiche sono in corso nei musei fiorentini ma finora non si segnalano danni. E' stata avvertita nitidamente in Valdelsa la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter. Secondo le prime informazioni, non risultano esserci feriti nè danni alle cose.



L'epicentro del sisma delle ore 18.53 è stato registrato a nove chilometri di profondità, in località Pesciola a Castelfiorentino (Firenze). Un'altra scossa più lieve era stata avvertita dai sismografi a 11 chilometri di profondità due minuti prima, di magnitudo 2.2. I vigili del fuoco hanno ricevuto molte chiamate e dal comando provinciale di Firenze è stata inviata una squadra a fare una ricognizione precauzionale.