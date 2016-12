Donna morta a Grosseto, fermato il figlio: si pensa a un litigio finito male

Giuseppe Di Gioia, 47 anni, è stato accompagnato in carcere con l'accusa di omicidio. La Procura darà l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'anziana, che non presentava, alla prima ricognizione fatta dal medico legale, alcun segno di violenza: Donata Muccio non è stata strangolata, non è stata picchiata. Non c'era sangue sul pavimento della cucina.



I poliziotti della scientifica, sabato sera hanno sequestrato anche alcuni cuscini che erano nell'abitazione, anche se l'ipotesi al momento più probabile, secondo gli uomini della polizia di stato che stanno svolgendo le indagini, è quella di una lite finita male. Ci sarebbe stata una lieve colluttazione. E il cuore di Donata, quel cuore ballerino che da tempo non teneva più bene il passo, si sarebbe fermato.



Il figlio della 85enne, riporta ancora il Tirreno, non ha confessato di aver ucciso sua madre, ha solo detto poche cose. Avrebbe accennato a una lite, senza però aggiungere altro. Senza spiegare il perché, anche se i dubbi della Procura della repubblica si concentrerebbero su alcuni debiti di gioco che l'uomo aveva contratto.