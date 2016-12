5 febbraio 2015 Disagi sull'Autosole, cancellati 35 treni Maltempo, allerta 2 nel Cuneese Acqua alta a Venezia, Ustica isolata da 10 giorni. Scatta il piano gelo in Liguria e Piemonte: fermi 35 convogli. Nel Pistoiese chiusa la Porrettana Tweet google 0 Invia ad un amico

20:04 - Nevica intensamente sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Barberino di Mugello. Per alcune ore è stato diffuso un divieto temporaneo di transito per i veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate sulla A1 in direzione di Bologna tra Milano sud e Terre di Canossa, tra Modena sud e Rioveggio verso Firenze; verso Bologna tra Firenze nord e Pian del Voglio e su tutto il Raccordo di Casalecchio in direzione A1. Allerta 2 nel Cuneese.

Regolamentato transito Tir in A1, 11 km di coda - Dopo la riapertura al transito nel tratto appenninico dell'A1 per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, a causa della neve è stata disposta la regolamentazione della circolazione per i Tir, con ingressi di due camion al minuto in autostrada. Il filtro ha ovviamente avuto pesanti ripercussioni sul traffico autostradale, con 11 chilometri di coda tra i caselli di Firenze Impruneta e Firenze Nord in direzione Bologna.



Protestano gli autotrasportatori: "Fermi da ore" - "Sconcertati dal ripetersi ogni anno di situazioni che hanno dell'inverosimile. A fronte di eventi atmosferici ampiamente preannunciati, gli enti gestori di gran parte della rete stradale e autostradale di questa regione si rivelano impreparati a gestire condizioni di traffico che tutto sommato, in un periodo invernale, sono la normalità". Così Daniele Giovannini, autotrasportatore e presidente della Cna-Fita Emilia-Romagna, interviene dopo il blocco dei Tir sull'Appennino.



Treni cancellati tra Piemonte e Liguria - Disagi anche per chi viaggia in treno. A causa dell'allerta 2 per neve, Trenitalia ha fatto scattare per l'intera giornata di giovedì il "Piano neve e gelo" sulle linee Genova-Acqui Terme, Savona-Torino e Savona-Alessandria che comporta 35 cancellazioni. Sono 12 i treni cancellati sulla Genova-Acqui Terme e 23 sulla Savona-Torino e Savona-Alessandria. Tutti i treni in circolazione sulla Torino-Savona effettueranno tutte le fermate tra Fossano e Savona.



Nel Cuneese già 60 cm di neve, a Trieste bora a 112 km - In Piemone, sulle montagne cuneesi e sui rilievi occidentali del Torinese, la neve continua a scendere. A Limone si sono toccati i 60cm, a Crissolo 49cm, mentre nel Torinese si sono registrati 30cm a Pragelato. In pianura le nevicate sono limitate alle zone comprese tra Cuneo, Mondovì e le Alpi Liguri. Raffiche di bora fino a 112 chilometri all'ora a Trieste, dove sul Carso si registrano precipitazioni di nevischio.



Allerta 2 nel Cuneese, rischio black-out - Sempre nel Cuneese potrebbe esserci un rischio di black-out nella fornitura dei servizi e di interruzioni stradali per le copiose nevicate. L'allerta 2 ("criticita' moderata") nel bollettino meteoidrologico dell'Arpa riguarda quasi tutte le vallate cuneesi, dal Saluzzese al Monregalese, e la pianura tra le province di Cuneo e Torino. Allerta 1 ("criticità ordinaria") nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po, e nelle valli Belbo e Bormida (nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo).



Acqua alta a Venezia, isolata Ustica - Ha toccato una punta di 110 centimetri sullo zero mareografico la massima di marea a Venezia, accompagnata dal fenomeno dell'acqua alta che ha riguardato le parti più basse della città. Le previsioni davano una massima possibile di 135cm, ma con il passare delle ore il centro maree del comune aveva ritoccato le stime fino a 120 m per poi annunciare i 110 di assestamento. A Ustica, intanto, l'isola resta isolata da dieci giorni. La situazione sta iniziando a complicarsi poiché scarseggiano viveri e soprattutto i medicinali. Dalla sala operativa del 118 è stato mandato un elicottero coi farmaci per i pazienti sottoposti a terapia.



Roma, esondazioni e frane in provincia - A causa delle forti piogge, nella notte a Ladispoli, vicino a Roma, è esondato il torrente Vaccina. I pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa dell'allagamento delle strade. Un treno senza passeggeri a bordo è invece deragliato nei pressi della stazione di Manziana, a causa di una frana sui binari dovuta al maltempo. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, si tratta di un treno rompighiaccio ed è uscito dai binari il locomotore. Nessuno ferito tra il personale a bordo.



Nel Pistoiese chiusa la statale Porrettana - La strada Porrettana nel Pistoiese è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per le forti nevicate. Lo comunica l'Anas. La chiusura interessa il tratto tra la località Il Signorino, nel comune di Pistoia, fino al confine regionale emiliano, nel comune di Sambuca Pistoiese. I mezzi spargisale e sgombraneve, in azione su tutta la tratta già dalla notte, sono all'opera per ripristinare la circolazione, compatibilmente con l'evolversi delle condizioni meteo.