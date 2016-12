Deturpò isola del Giglio, Schettino ancora a processo

Un nuovo processo per Francesco Schettino. Il 9 ottobre l'ex comandante della Costa Concordia andrà a giudizio davanti al tribunale di Grosseto con l'accusa di aver deturpato il paesaggio dell'Isola del Giglio. Schettino, che per il naufragio del 13 gennaio 2012 è stato condannato a 16 anni, rischia in questo altro processo una contravvenzione da 1.032 a 6.197 euro.