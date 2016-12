Defibrillatori difettosi, una morte sospetta all'isola d'Elba

L'Ausl, che ha confermato la "piena disponibilità a fare emergere con chiarezza quanto accaduto", ha reso noto che la signora, 77 anni, morta alla fine di novembre, era stata sottoposta a impianto di ICD (defibrillatore cardioverter) nel 2012 e che eseguiva i normali controlli periodici.



"A seguito della segnalazione ricevuta dalla ditta fornitrice degli impianti oggetto di alert, l'Ausl - si spiega in una nota - ha proceduto a richiamare la signora per una visita straordinaria eseguita a Portoferraio l'11 novembre scorso e in quella occasione la paziente e la figlia sono state informate della problematica emersa a livello internazionale".



Al momento del controllo, che risale all'inizio di novembre, la memoria dell'impianto non ha evidenziato aritmie o terapie erogate (la signora non era pacemaker dipendente) e il device aveva ancora il 69% di capacità residua, ovvero aveva una carica in grado di assicurare il suo regolare funzionamento. "Nel corso dell'incontro - spiega ancora la Ausl - era stata segnalata la presenza di un allarme a vibrazione che si sarebbe attivato nel caso di esaurimento della batteria ed erano state date indicazioni alla signora e ai familiari sul comportamento da seguire in caso di avviso.



Conformemente alle indicazioni condivise dal Ministero della Salute e dalla Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (Aiac) - conclude la nota - era stato programmato un nuovo controllo a tre mesi".