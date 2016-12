Crolla pavimento ristorante durante pranzo di Pasqua, diversi contusi

Paura in un ristorante di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Durante il pranzo di Pasqua, il pavimento del locale "Le Rocchette", costruito a palafitta sulla spiaggia, ha infatti ceduto. Ottanta le persone presenti in quel momento in sala: diversi i contusi, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. La struttura è stata posta sotto sequestro e la procura ha aperto un'inchiesta.