Crac Credito cooperativo fiorentino, Denis Verdini condannato a 9 anni

Denis Verdini è stato condannato a 9 anni di reclusione. Questa la pena in primo grado decisa dal collegio del tribunale di Firenze al processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino . Decisa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per il senatore di Ala i pm Luca Turco e Giuseppina Mione avevano chiesto 11 anni. Due anni e sei mesi, invece, è la condanna per il deputato Massimo Parisi, stretto collaboratore di Verdini.

I giudici hanno poi condannato a cinque anni e sei mesi ciascuno gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei.



Il legale di Verdini: "Pronti a combattere" - "Non è finita, rispettiamo la sentenza ma siamo pronti a combattere e attendiamo le motivazioni per andare in appello". Così Ester Molinaro, legale di Verdini dopo la sentenza di primo grado. "Per ora - ha aggiunto Molinaro commentando la condanna - abbiamo dimostrato che non esiste alcuna associazione tra Verdini e i suoi presunti sodali, in appello dimostreremo che non sussistono neppure le altre accuse".