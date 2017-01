Crac Credito cooperativo fiorentino, chiesti 11 anni per Verdini

I pm di Firenze Luca Turco e Giuseppina Mione hanno chiesto 11 anni per il senatore di Ala Denis Verdini nella requisitoria al processo sul crac del Credito Cooperativo Fiorentino e sulle presunte truffe allo Stato nei contributi dell'editoria. Nello stesso processo le richieste per i costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei sono di 9 anni, per il deputato di Ala Massimo Parisi di 6.