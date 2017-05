Concordia, Cassazione conferma la condanna a 16 anni per Schettino | "Busso in carcere, credo nella giustizia"

Il 20 aprile, quando si è svolta la prima udienza davanti ai giudici della Cassazione, è stato il giorno della requisitoria del Sostituto procuratore della Suprema Corte Francesco Salzano che ha chiesto la conferma della condanna di Schettino e il rinvio alla Corte di Appello di Firenze per valutare la possibilità di inasprire la pena.



"E' stato un naufragio di tali immani proporzioni e connotato da gravissime negligenze e macroscopiche infrazioni delle procedure" che non è possibile concedere le attenuanti all'ex comandante che deliberatamente "non inviò il segnale di falla all'equipaggio per far scattare l'ammaina scialuppa e mettere subito in salvo i passeggeri", aveva sottolineato il Pg.



Il legale di Schettino: "Sabotaggio a bordo della nave" - "Ci sono elementi significativi che sulla Costa Concordia ci fu un'attività di sabotaggio: qualcuno aveva manomesso l'ecoscandaglio, elementi del radar e l'allarme visivo" e inoltre "ci sono indizi convergenti di un complotto degli ufficiali ai danni di Schettino al quale omisero di dire che la nave era fuori rotta quando lui prese il comando di notte al buio, in un punto imprecisato di una rotta imprecisato". Lo ha detto l'avvocato Saverio Senese, che difende Francesco Schettino insieme al collega Donato Laino.



Prima della conferma della condanna, l'avvocato aveva detto che la sentenza di appello "manca di motivazione sulla colpevolezza di Schettino nel naufragio perché non fornisce elementi per dire che il comandante consapevolmente si discostò dalla rotta tracciata da Canessa. La sentenza motiva senza motivare, esiste senza esistere perché non dà risposta alle obiezioni della difesa".



"Ricorreremo alla Corte di Strasburgo" - "Aspettiamo le motivazioni della sentenza della Cassazione ma sono una persona che non si da per vinta e ritengo che nel processo a Schettino ci siano state una serie di violazioni dei diritti di difesa dell'imputato e faremo ricorso alla Corte di Strasburgo", ha poi sottolineato l'avvocato Senese, aggiungendo: "Schettino riconosce di essere il responsabile ma non colpevole perché sulla Concordia c'era un team di comando, lui non era solo e la nave presentava molte deficienze".



Il marito di una vittima: "Schettino bugiardo, sentenza meritata" - "Schettino questa sentenza se l'è ampiamente meritata. Per le sue bugie e per il poco rispetto che ha avuto, anche dopo, nei confronti delle vittime di quel terribile naufragio". Così commenta il verdetto della Cassazione Elio Vincenzi, marito di Maria Grazia Trecarichi, originaria di Leonforte, la donna morta nel naufragio del 13 gennaio del 2012 e i cui resti sono stati trovati, solo grazie al Dna nell'ottobre del 2013. Vincenzi ha patteggiato un risarcimento danni con la Costa Crociera. "Sono ultrasessantenne - dice - ed avevo allora una figlia minore. Temevo di non vedere la fine del processo".