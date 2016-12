Concordia, Schettino contro Domnica dopo le affermazioni sull'elicottero

16:39 - L'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, tramite i suoi legali, ha presentato alle procure di Grosseto e Torre Annunziata due denunce contro Domnica Cemortan. La decisione è stata presa dopo le affermazioni fatte dalla giovane moldava riguardanti il presunto arrivo di un elicottero sul ponte della nave per trarre in salvo Schettino. Una denuncia è per diffamazione. L'altra per falsa testimonianza sotto il profilo della reticenza.

Nella prima denuncia, quella per diffamazione, Schettino accusa la Cemortan proprio per le sue frasi riguardanti l'arrivo di un elicottero sul ponte della nave per salvare il comandante. Nella seconda si fa rilevare alla magistratura inquirente che la moldava ha fatto affermazioni pubbliche su circostanze non riferite al processo, nel momento in cui aveva presentato la sua testimonianza in aula. Tra i fatti dichiarati in pubblico e che sono sembrati nuovi, c'è anche quello di un borsone prelevato dalla nave nei momenti drammatici del naufragio e portato via su indicazione della compagnia.