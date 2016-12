Concordia, Schettino attacca Domnica "Tutti falsi i suoi racconti, la denuncio"

10:09 - Dopo le ultime rivelazioni di Domnica Cemortan, Francesco Schettino rompe il silenzio e va all'attacco: "E' tutto falso, la denuncio". "Considerata la gravità delle affermazioni fatte a mezzo stampa e televisivo e non rese negli interrogatori sostenuti nelle sedi giudiziarie - ha detto l'ex comandante della Costa Concordia - provvederò a esporre denuncia affinché si intraprendano le dovute azioni penali inerenti al reato di falsa testimonianza".

Il 2 dicembre a Grosseto è in programma la testimonianza di Schettino. La giovane moldava che la notte del naufragio della Costa Concordia ha già detto che vorrà esserci anche lei.



Le rivelazioni di Domnica - Mentre la Concordia stava naufragando, "una persona che conosco - ha raccontato Domnica - e che aveva delle responsabilità sulla nave" ha preso una borsa e poi l'ha portata sull'isola, dove è stata prelevata e portata via con un elicottero della Costa. Lo ha visto con i suoi occhi? No. Però, ha detto, "alla prossima udienza del processo a Grosseto potrete chiedere spiegazioni agli avvocati della Costa".