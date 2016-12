Concordia, Domnica in politica: incerta la data del suo interrogatorio

18:48 - A margine del processo di Grosseto sul naufragio della Costa Concordia, emerge una versione inedita di Domnica Cemortan. La giovane moldava è molto impegnata politicamente nel suo Paese, tanto che la scelta della data in cui potrebbe essere interrogata dagli avvocati di parte civile resta al momento incerta. A seconda dei suoi impegni in Moldavia, Domnica potrebbe essere sentita venerdì 10 o venerdì 17 ottobre.

"La signora Cemortan - conferma il suo legale in Italia, avvocato Gianluca Madonna - viene chiamata molto spesso nelle trasmissioni televisive dove interviene come opinionista e il suo pensiero di donna intelligente e attenta alle questioni della vita pubblica, diversamente da quanto avviene in Italia, è considerato adeguatamente, tanto da aver raggiunto un certo credito nell'opinione pubblica".



Schettino studia, due le denunce contro Domnica - Intanto Francesco Schettino sta studiando insieme ai suoi avvocati ben due denunce da presentare contro la moldava, un esposto alla procura di Grosseto per falsa testimonianza, sotto il profilo della reticenza, e per l'eventuale reato di calunnia, più una querela alla procura di Torre Annunziata (Napoli) per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Schettino ha lavorato tutto il giorno con uno dei suoi difensori, l'avvocato Donato Laino, a predisporre i documenti, basati sulle dichiarazioni di Domnica Cemortan ai mass media.