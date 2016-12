Comune toscano rimborserà le spese legali ai cittadini accusati di eccesso di legittima difesa

Il contributo economico riguarderà specificatamente le spese legali, la cui elargizione sarà disciplinata da appositi requisiti come la residenza, il reddito e i fatti contestati, riservata a quelle famiglie che, vittime di aggressione e rapina in abitazione, fossero chiamate in giudizio, spesso dagli stessi assalitori, a doversi difendere per aver esercitato il diritto a tutelare il proprio domicilio e la propria persona.

Il comune valuterà inoltre, laddove si vada a giudizio in un procedimento penale, la propria costituzione di parte civile come parte lesa, a fianco dei propri cittadini, per i danni patrimoniali e di immagine dovuti all'acuirsi del problema sicurezza e a tutela dell'immagine del comune di Montecarlo, comune agricolo e residenziale di forte richiamo turistico.

Sono oltre 250 i cittadini del comune recatisi in una sola settimana a firmare per la proposta di legge presentata dall'Idv e promossa personalmente dall'amministrazione comunale con il sindaco Vittorio Fantozzi che ne è stato il primo firmatario.

Il comune di Montecarlo passa adesso alla rapida stesura, come prevista dalla delibera di giunta, del relativo regolamento che disciplinerà il denominato "fondo per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei propri cittadini residenti colpiti dalla criminalità ed accusati di eccesso colposo di legittima difesa".