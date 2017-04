Chiamano ambulanza ma paziente la ruba e va in autostrada, fermato

Momenti di paura sull'A1 nel tratto toscano. Un uomo è salito sull'ambulanza chiamata dai parenti per lui e si è messo alla guida in autostrada per decine di chilometri. L'autista ha provato a dissuaderlo anche aggrappandosi allo sportello ma senza successo. Il 34enne, affetto da una patologia psichica, è stato fermato dopo un lungo inseguimento a Chiusi, in provincia di Siena.