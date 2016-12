Ciao @matteorenzi, quando torni a prenderlo hai caffè pagato. Buon lavoro. Pd Arezzo pic.twitter.com/LzyQIz4TIa — Dindalini Massimilia (@MDindali) 2 Marzo 2015

13:21 - L'elicottero che trasportava il premier Matteo Renzi da Firenze a Roma è stato costretto all'atterraggio nei pressi di Arezzo, a Badia al Pino, per le cattive condizioni meteo. Il velivolo è sceso in un campo sportivo senza problemi. Renzi è stato raggiunto dalla scorta e ha proseguito il viaggio per la Capitale in auto. Nessuna conseguenza per il premier né per gli altri occupanti, equipaggio e personale di scorta.