Cassazione: "Non esiste diritto a non nascere se non sano"

Nessun risarcimento per il bimbo con sindrome di Down nato perché non gli era stata diagnosticata l'anomalia durante la gravidanza . Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui non esiste il "diritto a non nascere se non sano" e questo "annulla il concetto stesso di danno" per il nato malato. I magistrati sono intervenuti su una richiesta di risarcimento danni di una coppia nei confronti della Asl di Lucca .

Nonostante un'indagine prenatale, i medici non avevano riscontrato che la bambina fosse affetta dalla sindrome di Down. Se correttamente informata la madre non avrebbe portato a termine la gravidanza e per questo ha chiesto il risarcimento.



Le Sezioni Unite hanno respinto la richiesta per quanto riguarda la bambina, mentre hanno disposto un nuovo approfondimento per il danno psicologico subito invece dalla madre.



Secondo la Cassazione "non c'è un diritto a non nascere, così come non sarebbe configurabile un diritto al suicidio tutelabile contro chi cerchi di impedirlo". Nella sentenza i giudici hanno spiegato che l'ordinamento "non riconosce il diritto alla non vita: cosa diversa dal cosiddetto diritto di staccare la spina, che comunque presupporrebbe una manifestazione di volontà ex ante, attraverso il testamento biologico".