4 ottobre 2018 19:59 Cassazione: "Il Viminale non può rimandare lo sgombero delle case occupate" Il ministero dellʼInterno non può compiere scelte "attendiste" perché altrimenti garantirebbe "non lʼordine, ma il disordine pubblico"

Gli immobili occupati abusivamente, appena la Procura ne ordina lo sgombero, devono essere subito liberati dalle forze dell'ordine. Lo dice la Cassazione, sottolineando che il ministero dell'Interno non può compiere scelte "attendiste" perché garantirebbe "non l'ordine, ma il disordine pubblico". I supremi giudici hanno dato ragione ai proprietari di 50 appartamenti occupati a Firenze di cui il Viminale, per 6 anni, ne rimandò lo sgombero.

Tra il dicembre 1993 e il maggio 1994, i due stabili vennero occupati da attivisti del 'Movimento per la casa'. Nonostante la Procura fiorentina in breve avesse dato l'ordine di sgombero, il Prefetto e il Questore rinviarono per sei anni l'intervento "per evitare disordini e tutelare l'ordine pubblico".