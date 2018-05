Caso Roberta Ragusa, giudici in camera consiglio per appello marito

I giudici di Firenze si sono riuniti in camera di consiglio per decidere sulla sentenza d'appello del processo ad Antonio Logli, già condannato a 20 anni in primo grado per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna scomparve nella notte fra il 13 e 14 gennaio 2012 dalla villetta dove viveva con la famiglia a San Giuliano Terme, nel Pistoiese. Il difensore di Logli ha chiesto l'assoluzione.