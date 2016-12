Caso Ragusa, nuovo processo per Logli Annullato proscioglimento del marito

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dalla procura e dalle parti civili e ha annullato il proscioglimento di Antonio Logli , nel processo per la scomparsa della moglie Roberta Ragusa svanita nel nulla a gennaio 2012 dalla sua abitazione di Gello, a San Giuliano Terme (Pisa). La suprema corte accogliendo i ricorsi ha rinviato gli atti al tribunale di Pisa per un nuovo giudizio.

Poche parole dal difensore di Logli, Roberto Cavani: "E' una sentenza che non cambia nulla rispetto alla nostra linea difensiva. Attendiamo di leggere le motivazioni della Cassazione per capire cosa abbia spinto i giudici a prendere questa decisione".



Ad annunciare che ci sarà un nuovo processo è stato l'avvocato Nicodemo Gentile, parte civile per conto dell'associazione Penelope Italia. "Siamo soddisfatti - ha commentato lo stesso Gentile - perché si riapre la speranza di dare giustizia a Roberta". A presentare ricorso erano stati, oltre alle parti civili e alle procure di Pisa e di Firenze, anche i familiari della donna, per la cui scomparsa il marito è imputato: Logli è accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere.



L'associazione Penelope Italia è nata nel 2002 su iniziativa di Gildo Claps, fratello di Elisa, la giovane scomparsa a Potenza nel 1993 e il cui cadavere venne ritrovato nel sottotetto di una chiesa il 17 marzo nel 2010. Penelope è un'associazione senza scopo di lucro da sempre impegnata al fianco dei familiari e degli amici delle persone scomparse, con una serie di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di coinvolgimento delle istituzioni sul drammatico fenomeno.