Caso "Il Forteto", scarcerato Fiesoli: difesa vince ricorso

Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità fiorentina "Il Forteto", al centro di varie inchieste per maltrattamenti e violenza sessuale, è stato scarcerato a seguito di una decisione della Cassazione del 5 luglio, dopo un ricorso presentato dal suo difensore. La Cassazione ha riconosciuto, come chiesto dalla difesa, "non definitiva" la sentenza di condanna di Fiesoli.