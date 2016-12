Caso Daniele Franceschi: morì in carcere francese, ribaltata la sentenza

Colpo di scena nel caso di Daniele Franceschi, il 36enne di Viareggio morto il 25 agosto 2010 nel carcere francese di Grasse: il tribunale d'appello di Aix en Provence ha assolto l'infermiera Stephanie Colonna, condannata in primo grado a un anno di reclusione per non aver prestato le cure necessarie all'italiano colpito da una crisi cardiaca. La condanna per omicidio involontario è stata invece confermata per il medico Jean Paul Estrade.