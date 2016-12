Carrara, paura in una scuola elementare: cancello cade su un gruppo di bambini: 2 feriti

Gli alunni, per non attraversare la strada principale, dalla scuola prendono un sottopassaggio, passando poi da un cancello che consente loro di arrivare direttamente nella piazza principale della città.



Il cancello ha due ante, una delle quali è rimasta da tempo chiusa perché sarebbe stata difettosa. Secondo una prima ricostruzione, un'insegnate, non a conoscenza della pericolosità, avrebbe aperto proprio quell'anta che si è ribaltata investendo i piccoli.



L'anta di ferro pesa circa 70 chilogrammi. Le madri in attesa dell'uscita nella piazza hanno assistito alla drammatica scena. Sono subito intervenuti polizia, carabinieri e ambulanza.