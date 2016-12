Carrara, lardo di Colonnata lanciato contro il Consiglio comunale: ecco il video

22:17 - Tensione in Consiglio comunale, a Carrara, durante l'assemblea sul post alluvione: un cittadino che era tra il pubblico in aula ha lanciato una confezione di lardo di Colonnata gridando: "Ora mangiatevi anche questo". Il vicepresidente del consiglio comunale Luciano Tonarelli è stato costretto a sospendere la seduta per una decina di minuti. Quando la tensione è calata e i lavori sono ripresi, però, un gruppo di persone ha iniziato a gridare al sindaco e alla giunta di dimettersi.