Carrara, frana una cava: due operai schiacciati da duemila tonnellate di marmo

Due cavatori sono rimasti schiacciati da un costone di una cava del bacino di Colonnata, in provincia di Carrara, che è franato durante una procedura di taglio del marmo. Una terza persona, rimasta sospesa nel vuoto, è stata tratta in salvo e trasportata all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con l'elisoccorso.

Un altro cavatore per lo shock è stato colto da malore e trasportato al pronto soccorso delle cave di Colonnata. Sarebbero franate quasi duemila tonnellate di marmo e i due operai sono precipitati nel vuoto per circa trenta metri e con loro anche una macchina tagliatrice.



La tragedia è avvenuta nel bacino denominato Gioia, nel cuore delle cave di Carrara, nella cava Antonioli. I tre cavatori stavano tagliando un costone quando si è verificato il crollo. Sul posto ci sarebbe stato anche un operaio con l'escavatrice. Forse gli operai stavano ultimando il taglio di una parete. I cavatori precipitati probabilmente erano intenti a togliere le verghe dove scorre la macchina tagliatrice. In tutti i bacini delle cave delle Alpi Apuane sono stati sospesi i lavori. Sul posto si sta recando anche il prefetto di Carrara Giovanna Menghini.