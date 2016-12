Carrara, donne soccorse dopo 48 ore

01:38 - Due donne, un'anziana e la figlia disabile, sono state raggiunte e salvate dai vigili del fuoco nella loro abitazione a Carrara (Massa Carrara). Le due erano rinchiuse in casa da due giorni, spaventate dall'acqua uscita dall'alveo del fiume Carrione dopo la violenta ondata di maltempo. A dare l'allarme è stato un parente, che non era ancora riuscito a mettersi in contatto con loro. Denutrite e sotto shock, sono state ricoverate in ospedale.