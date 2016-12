Camaiore, centro ottico viene rapinato e mette il video dei ladri su Facebook

I proprietari di un negozio di ottica svaligiato hanno deciso di mettere su Facebook il filmato del furto dove si vedono i ladri in azione. E' accaduto a Camaiore e i tre malviventi sono fuggiti con un bottino di 260 paia di occhiali e un apparecchio per la misurazione della vista, per un valore di 35mila euro.