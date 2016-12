Caldo africano, bollino rosso per 20 città italiane: picchi a 40 gradi

Sono tre giorni di fuoco per 20 città italiane quelli attesi in Italia a causa dell'anticiclone Africano responsabile del caldo e dell'afa di queste ore. Secondo i meteorologi da Nord e Sud si toccheranno punte fino a 39 gradi, in quelli che saranno i tre giorni più caldi di luglio. Il picco è atteso per venerdì, quando già dal primo mattino le temperature potranno arrivare a 38-40 gradi. A Firenze mercoledì sono stati percepiti 47 gradi.