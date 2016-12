Calcio, picchia avversario e scappa

01:18 - Un calciatore si è scagliato contro un avversario e poi è fuggito nei campi per evitare di essere picchiato. L'episodio è accaduto al termine della partita di calcio Olmoponte - Cortona Camucia valevole dell'11esia giornata del campionato di prima categoria dilettanti girone E. E' stato necessario l'intervento della polizia per permettere all'aggressore, preso di mira a sua volta dagli altri giocatori, di abbandonare in sicurezza il campo.