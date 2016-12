Calci e pugni a ex, la fa abortire

12:50 - Ha saputo che la sua ex compagna stava aspettando un figlio da lui: così prima ha cercato di convincerla ad interrompere la gravidanza, poi l'ha presa a calci e pugni. fino a farla abortire. E' successo a Pistoia. L'uomo, nigeriano, è ricercato dalla polizia. La donna, sua connazionale non ancora trentenne, è stata sottoposta a un intervento per la rimozione del feto. E' stata la donna a raccontare la terribile vicenda ai medici.