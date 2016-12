Cadavere in auto a Firenze, un uomo ucciso con un colpo di pistola in testa

17:32 - E' stato ucciso con un colpo di pistola alla testa l'uomo trovato senza vita in un'auto in località Ginestra, nei pressi di Firenze. La vettura si trovava in prossimità dell'uscita della superstrada Firenze-Pisa-Livorno e la vittima è Giuseppe Raucci, un 48enne di Prato. La moglie aveva segnalato la scomparsa ai carabinieri poco prima del ritrovamento.

Il cadavere era nel bagagliaio dell'auto ed era in parte occultato da alcune coperte. A scoprirlo è stato un passante, che ha visto spuntare una mano.



Il killer avrebbe sparato al 48enne da distanza ravvicinata. Il foro di entrata della pallottola è all'altezza delle tempie, quello di uscita sulla nuca. L'uomo sarebbe stato picchiato prima di essere ucciso: sul suo corpo sono apparsi evidenti i segni di percosse.



La vittima arrestata 22 anni fa per un maxi-carico di droga - Raucci era stato arrestato nel 1993 per traffico di droga. All'epoca 26enne, era stato catturato dai carabinieri del Ros il 2 luglio di 22 anni fa nell'area di servizio di Firenze Nord, mentre con un complice stava ritirando un carico di 173 chilogrammi di hashish da un camionista spagnolo. Secondo quanto ricostruito all'epoca dagli inquirenti, Raucci avrebbe avuto il compito di trasferire quelle sostanze nel Nord Italia per conto di un'organizzazione criminale.