Bullismo contro prof a Lucca, proposta bocciatura per 5 studenti

Si profila la bocciatura per 5 dei 6 studenti coinvolti negli atti di bullismo nei confronti di un professore a Lucca. Il consiglio di classe ha infatti richiesto per loro una sospensione la cui durata comporterà automaticamente la bocciatura, mentre per il sesto studente la richiesta è di 15 giorni di sospensione. Sabato il consiglio d'istituto valuterà se confermare o meno i provvedimenti proposti.