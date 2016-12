Brucia casa nel Pistoiese, trovato corpo carbonizzato di donna

Un corpo carbonizzato di una donna è stato trovato all'interno di una palazzina a Sammommè sulle colline pistoiesi. La vittima sarebbe una 28enne di origine marocchina, ma residente da tempo nella zona e che viveva in affitto nella palazzina affitto. Le squadre dei vigili hanno fatto evacuare in via precauzionale gli appartamenti adiacenti ed effettueranno le verifiche di stabilità dell'edificio.