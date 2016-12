Banca Etruria, perquisite 15 aziende che ricevettero finanziamenti

Blitz della guardia di finanza di Arezzo in 15 società che hanno ricevuto finanziamenti da Banca Etruria. Le aziende sarebbero tutte riconducibili all'ex presidente Lorenzo Rosi e all'ex consigliere Luciano Nataloni, indagati per omessa comunicazione del conflitto di interessi. Non avrebbero informato il Cda del loro legame con le medesime società. Concessi fidi, non restituiti, per almeno 15 milioni di euro.