16:50 - Martina Del Giacco si è suicidata: ha spazzato via anche gli ultimi dubbi l'autopsia effettuata sul cadavere della sedicenne di Fornacette (Pisa), cercata per nove giorni prima che il suo cadavere riaffiorasse in Arno a Marina di Pisa. La ragazza è morta per annegamento: medici legali e inquirenti concordano sul fatto che la giovane si sia tolta la vita volontariamente. Domenica i funerali nel duomo di Calcinaia.