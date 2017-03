Auto in fiamme a Siena, all'interno trovato uomo morto carbonizzato

Il corpo carbonizzato di un 67enne è stato ritrovato a Siena all'interno di un'auto andata in fiamme. La vettura era parcheggiata vicino a una sede universitaria. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio e del decesso. La procura ha disposto che la salma rimanga a disposizione dell'autorità giudiziaria e che il veicolo, appartenente alla figlia dell'uomo deceduto, sia posto sotto sequestro.