Auto falcia passanti a Firenze: un morto e due feriti

Un'auto ha falciato alcuni pedoni, uccidendone uno, sui viali di circonvallazione a Firenze. Ancora da chiarire la dinamica: secondo alcune testimonianze, la vettura sarebbe stata coinvolta in uno scontro con altre auto e sarebbe finita sul marciapiede, travolgendo almeno tre persone che aspettavano di attraversare la strada. La vittima sarebbe una ciclista. Il conducente è ricoverato in ospedale in stato di shock.