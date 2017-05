Auto cappotta nel Livornese, due morti e tre feriti

Due livornesi, un 31enne e un 22enne, sono morti, e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in provincia di Livorno, lungo la variante Aurelia, tra Donoratico e la California. I cinque, che rientravano da Follonica dopo una serata tra amici, viaggiavano a bordo di una Peugeot che per motivi ancora non chiari ha cappottato.