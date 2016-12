Attore impiccato, morte cerebrale

E' stata avviata "la procedura di accertamento di morte cerebrale" per Raphael Schumacher, l'attore di 27 anni rimasto strangolato in scena, sabato notte, mentre rappresentava un'impiccagione al teatro Lux di Pisa. Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera pisana, precisando che le formalità di rito prima della dichiarazione di morte ufficiale si protrarranno per almeno sei ore.