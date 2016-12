Assaltano sala giochi con auto-ariete, rubata macchina cambiamonete

Hanno usato un'auto come 'ariete' per sfondare l'ingresso di una sala giochi a Prato, poi sono fuggiti portandosi via una macchina cambiamonete contenente denaro il cui importo è da quantificare. E' accaduto la notte scorsa. Ad essere preso di mira, spiega la polizia intervenuta sul posto, una sala giochi, gestita da un italiano, in via Toscana. Messa sotto sequestro l'auto usata come 'ariete', risultata rubata.